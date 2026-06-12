Elicottero precipita nel Lago Maggiore, un morto e tre feriti

NOVARA (ITALPRESS) – Un elicottero è precipitato a Solcio di Lesa, sulla sponda piemontese del lago Maggiore in provincia di Novara: una persona è morta, mentre tre feriti in codice giallo sono stati presi in cura da un’ambulanza del 118 e dal servizio di elisoccorso. Due di loro sono stati trasportati all’ospedale di Novara, il terzo è stato trasferito all’ospedale di Borgomanero.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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