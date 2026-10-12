ROMA (ITALPRESS) – Dal 3 al 6 novembre 2026, alla Fiera di Rimini, Volvo Trucks, Volvo Construction Equipment, Volvo Car Italia e Volvo Financial Services saranno nuovamente insieme a Ecomondo, appuntamento internazionale dedicato alla green e circular economy. Con il claim “Power the future”, Volvo porterà in fiera tecnologie e soluzioni pensate per sostenere la transizione del trasporto pesante, della mobilità e dei cantieri verso un futuro a emissioni zero. Tecnologie diverse, una visione comune per il futuro Volvo Trucks arriva a Ecomondo 2026 con una proposta che unisce storia, innovazione e sostenibilità. Il filo conduttore della presenza in fiera è la capacità di trasformare l’esperienza nello sviluppo di soluzioni concrete per le esigenze del trasporto di oggi e di domani. Dalla mobilità elettrica alle energie alternative, fino ai servizi per il cliente, Volvo continua a sviluppare tecnologie pensate per accompagnare la transizione verso un trasporto sempre più efficiente e a emissioni zero.

Presente in anteprima nazionale il nuovo Volvo FH Aero 100 Years Edition, modello celebrativo realizzato per festeggiare il centenario del marchio Volvo. Questa edizione speciale rappresenta la sintesi di un percorso iniziato cento anni fa e caratterizzato da innovazioni che hanno contribuito a rendere il trasporto più sicuro, produttivo ed efficiente. Design esclusivo, dettagli distintivi e le più recenti tecnologie della gamma FH Aero raccontano come l’eredità Volvo continui a essere il punto di partenza per costruire il futuro del settore.

La nuova frontiera dell’elettrico: FH Aero Electric Extended Range A Ecomondo debutta inoltre il nuovo Volvo FH Aero Electric Extended Range, il camion elettrico progettato per ampliare ulteriormente il raggio d’azione del trasporto a zero emissioni allo scarico. Grazie alla nuova tecnologia e-axle e alla maggiore capacità energetica installata a bordo, il veicolo è in grado di raggiungere fino a 700 km di autonomia con una singola ricarica, aprendo nuove prospettive anche per le missioni di lungo raggio.

A supporto del veicolo sarà presente allo stand una colonnina di ricarica Fleet220 in funzione simulata, permettendo ai visitatori di comprendere concretamente come le infrastrutture di ricarica possano integrarsi nelle operazioni quotidiane delle aziende di trasporto e accompagnare l’evoluzione verso l’elettrificazione.

Completa l’esposizione un Volvo FH Aero alimentato a gas, soluzione che dimostra come la riduzione delle emissioni possa passare anche attraverso l’utilizzo di carburanti rinnovabili. Alimentato a bio-LNG, il veicolo rappresenta una risposta concreta per le aziende che desiderano abbattere l’impatto ambientale mantenendo elevati livelli di produttività, autonomia e prestazioni nelle operazioni di trasporto regionale e a lungo raggio. ‘A Ecomondo vogliamo mostrare come il futuro del trasporto si costruisca attraverso tecnologie diverse ma complementari. Il Volvo FH Aero 100 Years Edition celebra il percorso che ci ha portato fin qui, mentre il nuovo FH Aero Electric Extended Range e le nostre soluzioni alimentate con carburanti rinnovabili dimostrano come l’innovazione stia già offrendo ai clienti strumenti concreti per ridurre le emissioni senza compromettere produttività ed efficienza. Da cento anni sviluppiamo tecnologie al servizio delle persone e delle imprese e continuiamo a farlo con lo stesso obiettivò, afferma Giovanni Dattoli, Amministratore Delegato Volvo Trucks Italia.

Volvo Construction Equipment Italia, in anteprima nazionale, presenterà grandi novità che rappresentano una scelta più sostenibile e intelligente per i clienti che desiderano decarbonizzare le loro attività, ridurre i costi operativi, aprire nuove opportunità di business e godere di un ambiente di lavoro più confortevole.

In un ulteriore passo verso un futuro più sostenibile, Volvo Construction Equipment (Volvo CE) ha annunciato nuove macchine elettriche, che vanno ad aggiungersi alla sua già ampia offerta di soluzioni a emissioni zero. La pala gommata L90 Electric e l’escavatore gommato EWR150 Electric sono le ultime importanti innovazioni introdotte sul mercato e che supportano le ambizioni dei clienti di non dipendere dai combustibili fossili.

Versatilità e comfort con la pala gommata L90 Electric La prima pala gommata elettrica della sua categoria, la L90 Electric da 15 tonnellate è una soluzione “multi-talento” adatta ad un’ampia gamma di lavori. Tra questi, la movimentazione di materiali industriali, la silvicoltura, l’agricoltura e la paesaggistica, le cave e le miniere, i rifiuti e il riciclaggio Per la L90 Electric, ciò è dovuto in gran parte alla trasmissione progettata da Volvo, nuova di zecca e costruita appositamente per la piattaforma elettrica, con un’efficienza energetica ottimale. Gli operatori possono accedere facilmente alle funzioni e ai kit dall’interfaccia intuitiva, che integra il Volvo Co-Pilot e la videocamera posteriore, se in dotazione. L’90 Electric opera per circa 6 ore di funzionamento nella maggior parte delle applicazioni di media intensità e fino 8 ore nelle applicazioni più leggere.

Si amplia l’offerta di Volvo CE con l’escavatore gommato EWR150 Electric Volvo CE amplia la sua gamma elettrica con il primo escavatore gommato EWR150 Electric da 15-17 ton, una soluzione compatta per l’uso in città e in spazi ristretti. Questa macchina polivalente è progettata per molteplici applicazioni nei settori dell’edilizia, dei lavori stradali, dell’installazione di servizi e della paesaggistica. Mentre altri produttori offrono opzioni elettriche convertite per questo tipo di macchina, l’EWR150 Electric viene fornito dalla fabbrica – il che lo rende una soluzione significativamente più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai suoi concorrenti, offrendo un costo totale di proprietà inferiore. Il cuore della macchina è costituito da un nuovo sistema di trasmissione. Un motore di traslazione elettrico, abbinato a un sistema idraulico di recupero dell’energia del braccio, contribuisce a garantire un’autonomia operativa più lunga, in genere fino a 10 ore, a seconda dell’applicazione e grazie alle sue batterie all’avanguardia.

L’escavatore gommato compatto EW65 100% HV0 è progettato per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina e abbassare il costo totale di proprietà con aggiornamenti che si traducono in tempi di ciclo più rapidi, maggiore versatilità e massima operatività per i clienti. L’EW65 da 7 tonnellate offre il 6% in più di potenza motore, insieme a un aumento del 9% della forza di sollevamento del braccio, il che si traduce in un funzionamento più rapido e affidabile. Il nuovo modello dell’EW65 può raggiungere una velocità massima di 30 km/h (18,6 mph) e le modalità di lavoro facilmente selezionabili consentono all’operatore di adattarne le prestazioni alla marcia, allo scavo o al lavoro da fermo.

In questa edizione di Ecomondo grande spazio sarà dedicato anche al Volvo Connect e ai Site Solutions, le soluzioni intelligenti per l’incremento della produttività, l’azzeramento dei fermi macchine e la riduzione di costi ed emissioni con la possibilità di avere a disposizione gli esperti delle nuove tecnologie e servizi di Volvo Construction Equipment. Con la più ampia gamma di macchine elettriche e di soluzioni di ricarica presenti sul mercato, Volvo CE è in prima linea nella trasformazione del settore construction verso un futuro a zero emissioni.

Volvo Car Italia porta a Ecomondo Volvo EX60, il SUV medio premium che rappresenta l’esecuzione più compiuta della filosofia di mobilità di Volvo. Elettrificazione, Sostenibilità e Tecnologia sono i tre pilastri sui quali poggia l’approccio di Volvo e su ciascuno di questi fronti EX60 è in grado di fornire risposte che cambiano le regole del gioco.

La tecnologia a 800V che utilizza la rende capace di prestazioni elettriche al vertice della categoria.

L’EX60 può raggiungere un’autonomia di 810 chilometri, la più elevata della categoria, con una singola ricarica nella configurazione a trazione integrale. Questo non solo la rende l’elettrica con la maggiore autonomia mai realizzata da Volvo Cars, ma stabilisce un nuovo standard di riferimento per il segmento di appartenenza. Analogamente, da primato è anche la velocità di ricarica: l’EX60 può infatti aggiungere fino a 340 km di autonomia in soli 10 minuti presso una stazione di ricarica rapida ultrafast. Volvo EX60 è ricca di tecnologia d’avanguardia. L’Intelligenza Artificiale, che gestisce alcune funzioni dell’auto, ne garantisce un livello superiore di sicurezza e consente un’interfaccia utente inedito e rivoluzionario. Di fatto, grazie a Gemini, l’assistente IA di Google, gli occupanti possono a tutti gli effetti conversare con l’auto per scambiare informazioni.

L’enorme capacità di calcolo e di elaborazione dati del sistema di core-computing di Volvo EX60 consente di aumentare in modo significativo la sicurezza dell’auto e della sua dinamica di marcia.

Sul piano della Sostenibilità, al di là delle emissioni zero allo scarico grazie alla propulsione al 100% elettrica, EX60 si distingue per una serie di caratteristiche e soluzioni costruttive che ne riducono sostanzialmente l’impronta di carbonio. Un’elevata percentuale di materiali riciclati (specialmente per la realizzazione dei rivestimenti interni) e soluzioni d’avanguardia per la produzione come il megacasting (che sostituisce con un’unica pressofusione oltre un centinaio di parti più piccole) e la tecnologia cell-to-body (con le batterie integrate nella struttura del telaio) portano EX60 a valori di sostenibilità da primato lungo l’intero ciclo di vita dell’auto.

EX60 è la prima auto Volvo a trazione tutta elettrica interamente progettata, sviluppata e costruita in Svezia. L’EX60 si basa sulla piattaforma SPA3, una nuova architettura di prodotto scalabile specifica per la tecnologia elettrica e gioca le sue carte nel segmento di maggiori dimensioni del mercato auto.

In ultima analisi, EX60 conferma la fedeltà di Volvo Cars alla scelta elettrica e sottolinea la coerenza della strategia del Gruppo in ogni segmento, ribadendo come la tecnologia avanzata sia la base necessaria per uno sviluppo sostenibile della mobilità automobilistica.

Dal trasporto pesante ai cantieri, dalla mobilità privata ai servizi finanziari, la presenza congiunta delle società del Gruppo Volvo a Ecomondo 2026 testimonia una visione comune: accelerare la transizione verso un futuro più sostenibile attraverso innovazione, tecnologia e collaborazione. Soluzioni diverse ma complementari che mettono al centro le esigenze dei clienti e dimostrano come il cambiamento sia già oggi una realtà concreta. Per Volvo, il futuro non è una destinazione da raggiungere, ma un percorso da costruire ogni giorno.

– Foto ufficio stampa Volvo –

(ITALPRESS).