A Castano Primo i Vigili del fuoco salvano un cervo rimasto intrappolato nelle acque del Canale Villoresi

MILANO (ITALPRESS) – I sommozzatori del Comando di Milano, supportati da una squadra del Distaccamento Volontario di Inveruno, hanno portato in salvo nella mattinata di oggi un esemplare di cervo maschio di 5 anni rimasto intrappolato nelle acque del Canale Villoresi nei pressi di Castano Primo all’altezza di via Olimpiadi. Le operazioni di salvataggio, particolarmente complesse, si sono concluse con il recupero del mammifero consegnato agli agenti della polizia provinciale dopo le visite veterinarie.
– Foto VVF –
(ITALPRESS).
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