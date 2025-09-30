A Caivano operazione interforze con modalità “Alto Impatto”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Dalle prime luci dell’alba è in corso una massiccia operazione interforze con modalità ‘Alto Impatto’ nel Parco Verde di Caivano”. A darne notizia è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Pina Castiello. “Plaudo – dice in una nota Castiello – al tempestivo e poderoso intervento di carabinieri, polizia e guardia di finanza, in corso di svolgimento. La risposta tempestiva, ferma e determinata dello Stato, ribadisce la volontà di non piegarsi e di non lasciare impuniti gli atti intimidatori dei giorni scorsi, ancorché frutto della disperazione in cui è sprofondata la camorra stretta mortalmente dalla morsa dello Stato”.

Fonti dei carabinieri hanno confermato, documentando con video e immagini, le operazioni in corso i cui risultati saranno comunicati nelle prossime ore. Dopo la bonifica di ieri, proprio con un intervento da parte dei militari dell’Arma, nelle zone intorno a viale Margherita e a Parco Verde, viene intensificata la presenza delle forze dell’ordine e dei controlli così come concordato anche nel tardo pomeriggio di ieri nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è svolto in Prefettura a Napoli. Sabato Parco Verde era stato teatro di “stese” mentre domenica mattina un proiettile è stato consegnato durante la messa al parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello, a scopo intimidatorio.

