80 sportivi delle Fiamme Gialle in visita Musei Vaticani

ROMA (ITALPRESS) – Stamani gli 80 sportivi della sezione di atletica leggera delle Fiamme Gialle hanno visitato i Musei Vaticani. Ad accoglierli la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta, che ha confidato il suo passato nel volley e la passione per il canottaggio, presentando Carlo Pellegrini, a rappresentare Athletica Vaticana – storica “compagna di viaggio” delle Fiamme Gialle in tante iniziative – come direttore della Federazione di atletica leggera: sarà il 2 novembre al via della Maratona di New York.

Il gruppo delle Fiamme Gialle – accompagnato da Vincenzo Pelosi – ha vissuto un’esperienza che va alle radici culturali del loro essere donne e uomini di atletica. Tanti i capolavori “sportivi” esposti nei “Musei del Papa”, dal discobolo alla statua dell’Apoxyomenos fino ai mosaici ritrovati alle Terme di Caracalla, per arrivare al “traguardo” della bellezza della Cappella Sistina. Gli atleti della Guardia di finanza – campioni olimpici e protagonisti a livello internazionale con allenatori e dirigenti – sono in raduno tecnico-agonistico, in questi giorni, nel Centro sportivo di Castel Porziano.

