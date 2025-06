UDINE (ITALPRESS) – “Il costo dell’energia continua a rappresentare un freno per la competitività delle nostre imprese: servono regole chiare, politiche industriali serie e il coraggio di scelte necessarie, che mettano al centro chi produce e crea lavoro”. Con queste parole l’assessore regionale del Friuli-Venezia Giulia alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, è intervenuto oggi a Udine, a Palazzo Torriani, in occasione della cerimonia per i 25 anni del Consorzio Friuli Energia, consegnando al presidente Marco Bruseschi una targa celebrativa a nome della Regione Friuli Venezia Giulia.

Alla cerimonia era presente anche il presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo. Nel suo saluto, Bini ha sottolineato l’importanza del “fare sistema” e del valore di esperienze come quella del Consorzio: “Venticinque anni fa, alcuni pionieri hanno fatto una cosa semplice ma oggi rara: hanno scelto di collaborare, di unire le forze. E questo ha fatto la differenza”.

L’assessore ha ribadito come l’eccessiva burocrazia e le difficoltà legate alla transizione energetica rischino di compromettere interi settori produttivi: “Prima di imporre nuove regole – ha detto -, servirebbe valutare con serietà gli effetti su chi produce e investe. In questi anni il nostro paese ha pagato le non politiche europee in ambito di competitività industriale. Soltanto per fare un esempio, il Green Deal aveva obiettivi nobili ma si è dimostrato miope dal punto di vista delle strategie per raggiungere quelle finalità, tant’è che ha rischiato e rischia ancora di bloccare interi settori, primo fra tutti l’automotive”.

Nel ricordare i contributi già attivati dalla Regione per sostenere i costi energetici delle aziende e la produzione di energia rinnovabile da impianti fotovoltaici, l’assessore ha anche voluto omaggiare il Consorzio con una targa celebrativa, esprimendo riconoscenza per il contributo offerto in questi 25 anni alla competitività energetica del territorio: “Consegno questo riconoscimento non solo a nome mio, ma dell’intera Regione e del governatore Massimiliano Fedriga. È un segno tangibile della nostra stima per un’esperienza che ha garantito vantaggi e ricadute concrete per le imprese del nostro territorio”.

Il Consorzio Friuli Energia è stato costituito l’8 febbraio 2000 come ente senza fini di lucro, con l’obiettivo di aiutare le aziende consorziate a gestire in modo condiviso l’acquisto e la fornitura di servizi sul libero mercato. Oggi opera prevalentemente nel settore della compravendita di energia e conta oltre 200 imprese associate, in gran parte del comparto manifatturiero della provincia di Udine, e gestisce un volume di approvvigionamenti pari a 300 GWh di energia elettrica e 30 milioni di metri cubi di gas naturale.

