118 in Sicilia, nuovo contratto di servizio triennale Regione-Seus

PALERMO (ITALPRESS) – Un servizio di emergenza-urgenza 118 siciliano ulteriormente potenziato, più tecnologico e digitalizzato, monitorato capillarmente e in tempo reale e con la Seus ancora più protagonista. E’ all’insegna di questi obiettivi il nuovo Contratto di servizio triennale valido fino al 31 dicembre 2027 siglato in house providing tra l‘assessorato regionale della Salute e la Società consortile partecipata e firmato rispettivamente dal dirigente generale della Pianificazione Strategica, Salvatore Iacolino, e dal presidente Riccardo Castro.

Così come accade ora la Seus metterà in campo i propri autisti-soccorritori e i mezzi di soccorso nelle 252 postazioni del 118 in Sicilia, compresa quella di Lampedusa. Continuerà ad occuparsi anche di servizi secondari, come il trasporto di sangue e/o materiali sanitari, di organi e/o equipe sanitaria.

“Nel nuovo contratto di servizio la Seus è valorizzata ancora di più e ciò ci rende orgogliosi- sottolinea il presidente Castro- Fondamentale la sinergia con l’assessorato della Salute guidato da Daniela Faraoni, con la Pianificazione Strategica diretta da Salvatore Iacolino, con il “Servizio 6″ e la sua dirigente responsabile Lia Murè e con tutte le altri componenti del sistema di emergenza-urgenza siciliano”.

Una delle novità principali è che il progetto “118volte digitale” sarà gestito integralmente dalla Seus, “con interconnessione con i nuovi software delle Centrali Operative del 118” sottolinea Castro riferendosi alla geolocalizzazione delle ambulanze, alla dematerializzazione della scheda sanitaria di bordo e alla firma grafometrica sul tablet dell’equipaggio (medici ed infermieri compresi).

Il progetto comprende pure il collegamento delle ambulanze con i pronto soccorso (già in corso al Cannizzaro di Catania e da estendere in altri PS) per trasferire la scheda con la diagnosi iniziale e la somministrazione di eventuali farmaci.

Sarà realizzata a cura della Seus una “data room” in assessorato della Salute per monitorare in tempo reale la movimentazione delle ambulanze e i flussi delle chiamate al “NUE 112”. Nelle Centrali Uniche di Risposta “NUE 112” di Palermo e Catania la Seus gestirà oltre al personale anche la parte infrastrutturale, compresa quella informatica. Sono state consegnate automediche “jolly” multifunzione con personale Seus presso le 4 Centrali del 118 per potenziare l’assistenza in casi ritenuti limite dai rispettivi Direttori. Infine nelle maxi-emergenze la Seus interverrà anche con il proprio modulo sanitario appositamente creato nei mesi scorsi.

