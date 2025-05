Zverev e De Minaur avanti al Roland Garros, niente da fare per Passaro

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Alexander Zverev supera il primo turno del Roland Garros maschile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il tennista tedesco, numero 3 della classifica Atp e del tabellone, ha battuto all’esordio lo statunitense Learner Tien per 6-3 6-3 6-4. Turno buono anche per Alex de Minaur, con l’australiano che batte agevolmente il serbo Laslo Djere, con un 6-3 6-4 7-6(6).

Lorenzo Musetti invece aprirà il programma della quarta giornata del Roland Garros. Il tennista toscano scenderà in campo alle 11.00 sul Simonne-Mathieu contro il colombiano Daniel Elahi Galan. Stesso orario per la sfida che vedrà Matteo Gigante affrontare Stefanos Tsitsipas nel terzo match dalle 11.00 sul Mathieu.

NEL WTA AVANTI GAUFF

Coco Gauff supera il primo turno del Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. La tennista statunitense, testa di serie numero 2, ha superato all’esordio l’australiana Olivia Gadecki per 6-2 6-2.

Nel programma di domani, Jasmine Paolini contro Ajla Tomljanovic primo match sul Philippe-Chatrier (ore 12.00).

