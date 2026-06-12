ROMA (ITALPRESS) – “Godiamoci questo Mondiale a 48 squadre, è un grande evento”. Ognuno ha la sua idea e questa è quella di Gianni Infantino, presidente della Fifa che poi, nel tentativo di essere ironico, a giudicare dai commenti pare sia scivolato nel più classico degli errori di un difensore sfortunato: ovvero un clamoroso autogol, anche se sfruttando l’assist del disastroso cammino iridato di un’Italia comunque quattro volte campione del mondo e 2 volte d’Europa. In un’intervista rilasciata al canale brasiliano CazéTV e riportata dalla stampa sudamericana, il numero 1 del calcio mondiale dice: “Abbiamo già valutato l’ipotesi di ampliare il torneo a 64 squadre per coinvolgere ancora di più il mondo intero. La questione è stata sottoposta al Consiglio Fifa, ma nel frattempo godiamoci questa prima edizione con 48 squadre. Con 64, magari l’Italia potrebbe qualificarsi… e potremmo anche arrivare a 228 per essere sicuri della sua partecipazione”, la battuta di Infantino che impazza sui social e sui siti e che non è passata inosservata.

“Infantino? Dobbiamo parlare, perché una cosa sono le informazioni riportate e un’altra è parlarne direttamente. Preferisco prima fare una verifica e poi esprimermi. Se mi sentirò con lui? Penso e spero proprio di sì, nonostante i suoi impegni. Cercherò di farlo perchè mi interessa sapere qual è il suo pensiero in maniera diretta”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine dell’inaugurazione delle piste da curling al parco di Colle Oppio a Roma, commentando la battuta del numero uno della Fifa, Gianni Infantino, sulla mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale.

“A Gianni Infantino piace fare lo spiritoso sull’Italia che non si è qualificata ai Mondiali? Si ricordi che non parla da tifoso al bancone di un bar, ma da presidente della Fifa. Un ruolo che ricopre anche grazie al sostegno della federazione italiana e che dovrebbe imporre equilibrio, rispetto e senso delle istituzioni. Siamo i primi a vergognarci del declino della nostra Nazionale e del disastro in cui versa il calcio italiano, non abbiamo bisogno delle sue battutine da quattro soldi per accorgercene. Deridere l’Italia è un esercizio di rara pochezza, soprattutto da parte di chi dovrebbe rappresentare tutto il calcio mondiale, Italia compresa. Le figuracce degli azzurri sono gravi. Quelle del presidente Fifa lo sono ancora di più. Abodi faccia sentire la sua voce per cortesia”. Il commento del deputato M5S Gaetano Amato.

“L’Italia calcistica è in difficoltà, è un dato di fatto. Confidiamo che i futuri vertici della Figc portino a politiche virtuose, sia di riorganizzazione generale che di tutela e rafforzamento soprattutto dei settori giovanili, per avere una Nazionale finalmente di nuovo competitiva e all’altezza della sua storia. Storia del calcio che l’Italia ha scritto: per questo trovo fuori luogo e gratuite le battute irriguardose di Infantino nei confronti della nostra nazionale”. Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Il presidente della Fifa, da italiano d’origine, dovrebbe avere più rispetto per la storia di quattro volte campioni del mondo. L’ironia infantile sul numero delle squadre non colpisce la Federazione di oggi: offende Pozzo, Bearzot e generazioni campioni e di tifosi. Dopo questa parentesi di difficoltà sportiva l’Italia calcistica continuerà a essere protagonista, così come lo è stata per decenni”. “Certe uscite resteranno una parentesi sbagliata nella storia della Fifa. L’Italia va rispettata. Spero che anche altri, di tutti gli schieramenti, esprimano parole di condanna per battute infelici da parte di chi dovrebbe sostenere le nazioni che hanno dato lustro mondiale a questo sport fantastico”, aggiunge e conclude Gasparri.

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