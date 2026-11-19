Acciaio, Biffi “L’Europa sempre più dipendente dall’import, serve filiera italiana”

MILANO (ITALPRESS) - "La situazione dell'acciaio è delicata perché in tutta Europa, con le evoluzioni del Green Deal e delle normative europee, la produzione delle componenti su cui poi viene fatta la prima lavorazione dell'acciaio, quindi la parte a caldo, è diventata poco competitiva rispetto a quelle che sono le produzioni negli altri continenti, di conseguenza in tutta Europa c'è importazione". Lo ha detto il presidente di Assolombarda Alvise Biffi a margine del Forum delle materie prime, in corso nella sede dell'associazione. xu9/mrc/gtr