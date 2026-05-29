Zilli “Impegnato il 98% dei fondi Pnrr, ottimo risultato per il Friuli Venezia Giulia”

TRIESTE (ITALPRESS) – “La Cabina di regia si è rivelata uno strumento efficace nel gestire la mole di investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano complementare, ormai prossimi alla conclusione. Un lavoro che ha continuato a dare nel tempo ottimi risultati: le risorse assegnate all’Amministrazione regionale, infatti, sono state sostanzialmente tutte utilizzate, garantendo una crescita reale del territorio in settori strategici come digitalizzazione, infrastrutture, sanità e cultura”. È il commento dell’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, a margine della riunione odierna della Cabina di regia Pnrr del Friuli Venezia Giulia, durante la quale sono stati analizzati i dati sull’avanzamento della spesa.

Su un totale di 629,7 milioni di euro iscritti a bilancio regionale, è stato impegnato il 98% (614,7 milioni), con una spesa effettiva registrata nella Piattaforma Regis pari al 60%. Complessivamente, il Friuli Venezia Giulia ha beneficiato di risorse per 3,4 miliardi di euro tra Pnrr (2,8 miliardi) e Pnc (600 milioni), ripartiti tra Regione, Enti locali e di decentramento regionale. Ad oggi, gli investimenti attuati direttamente dalla Regione hanno già permesso di ultimare 468 interventi così distribuiti: 253 per il sostegno alle imprese agricole, 73 per l’ambito sanitario tra cui le Centrali Operative territoriali e acquisizione di grandi apparecchiature, 49 interventi in ambito culturale principalmente concentrati sulla tutela dell’architettura rurale e i rimanenti in ambito Infrastrutturale e del contrasto al dissesto idrogeologico.

In chiusura, l’esponente della Giunta ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti i componenti della Cabina di regia per la professionalità, la dedizione e il costante impegno dimostrati nel coordinare con successo questa complessa stagione di investimenti per il futuro del Friuli Venezia Giulia.

– Foto ufficio stampa Regione FVG –

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