A Siena sequestrati 105 mila litri di gasolio irregolare

SIENA (ITALPRESS) – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Siena e il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato circa 105 mila litri di gasolio irregolare nell’ambito di controlli effettuati in due depositi commerciali di oli minerali e in un distributore stradale della provincia senese.

L’operazione è stata condotta nell’ambito del Protocollo d’intesa tra Guardia di Finanza e ADM, a seguito di una mirata analisi di rischio. Secondo l’ipotesi accusatoria, il carburante destinato all’autotrazione, al riscaldamento e all’uso agricolo sarebbe risultato non conforme alla normativa vigente.

Le analisi tecniche svolte dai laboratori ADM di Roma e Livorno avrebbero rilevato, in un caso, la presenza di acqua oltre i limiti consentiti e di sostanze denaturanti; in un altro, una percentuale irregolare di denaturazione del gasolio agricolo agevolato; nel terzo caso, un punto di infiammabilità inferiore ai parametri di sicurezza previsti per stoccaggio e utilizzo. Gli elementi raccolti hanno portato a ipotizzare i reati di frode in commercio e sottrazione al pagamento delle accise.

Nei confronti dei titolari delle aziende controllate sono stati eseguiti sequestri d’iniziativa, successivamente convalidati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

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