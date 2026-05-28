Lucca, sequestrati 250 kg di tabacchi lavorati esteri: denunciati sei soggetti

LUCCA (ITALPRESS) – I militari del Gruppo di Lucca hanno eseguito una serie di controlli nei confronti delle rivendite di tabacchi, riscontrando l’assenza di autorizzazioni in ben tre esercizi commerciali riconducibili a soggetti extracomunitari che non possiedono i requisiti minimali per poter ottenere i previsti permessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il raggiro è stato facilmente realizzato attraverso una “fittizia” intestazione della rivendita di tabacchi a soggetto italiano che non esercita all’interno dell’attività commerciale ma serve esclusivamente per ottenere l’autorizzazione che diversamente non potrebbe essere rilasciata.
L’attività svolta dalle Fiamme Gialle lucchesi ha permesso, nel corso di 3 distinti interventi eseguiti in contemporanea, di sottoporre a sequestro oltre 250 kg di Tabacchi lavorati, con relativa denuncia a piede libero di 6 soggetti che sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Lucca.
– Foto ufficio stampa GDF –
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