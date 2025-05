Zelensky sente Erdogan “Riunione a Istanbul non può e non deve essere vuota”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho appena avuto una conversazione proficua e molto significativa con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ho ringraziato lui personalmente e tutta la Turchia per la sua posizione di principio a sostegno dell’integrità territoriale e della sovranità del nostro Stato. Abbiamo parlato del primo incontro a Istanbul. Lo scambio di prigionieri è il suo risultato più importante, ma purtroppo è l’unico. È necessario un cessate il fuoco per procedere verso la pace”. Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Abbiamo discusso del possibile prossimo incontro a Istanbul e delle condizioni a cui l’Ucraina è pronta a parteciparvi. Ci rendiamo conto anche che questa riunione non può e non deve essere vuota. Si è discusso anche della possibilità di organizzare un incontro quadrilaterale a livello dei leader di Ucraina, Russia, Turchia e Stati Uniti”, aggiunge.

