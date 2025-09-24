Zelensky “La Russia vuole espandere la guerra, serve l’aiuto di tutti per fermarla”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “I russi stanno già volando verso l’Europa, Putin vuole espandere questa guerra”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, all’Assemblea delle Nazioni Unite. “Servono pressioni ora sulla Russia, altrimenti Putin porterà avanti la guerra”, ha detto.

Serve l’aiuto “di tutti” per fermare la guerra in Ucraina – ha aggiunto Zelensky – “Grazie agli Usa e al sostegno che riceviamo, grazie al G7. Ma la pace dipende da tutti noi, dalle Nazioni Unite. Unitevi tutti a noi per difendere il diritto internazionale e l’ordine”, ha detto.

