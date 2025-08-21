Zelensky “La Russia sta cercando di sottrarsi all’incontro”

Mandatory Credit: Photo by Aaron Schwartz/UPI/Shutterstock (15446703y) President Volodymyr Zelensky of Ukraine meets with President Donald Trump in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on Monday, August 18, 2025. Zelensky will be joined by a group of European leaders as he meets President Trump in an effort to end the war between Russia and Ukraine. President Trump Meets Ukrainian President at the White House in Washington, District of Columbia, United States - 18 Aug 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Al momento, i segnali inviati dalla Russia sono semplicemente indecenti. Stanno cercando di sottrarsi alla necessità di organizzare un incontro. Non vogliono porre fine alla guerra”. Lo ha detto, nel corso del suo discorso quotidiano sui social media, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accusando la Russia di volere evitare la “necessità” di convocare un vertice fra lui e Vladimir Putin, malgrado gli sforzi degli Stati Uniti.

TRUMP FA UN PASSO INDIETRO NELLA MEDIAZIONE

– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE