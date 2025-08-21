ROMA (ITALPRESS) – Donald Trump si ritira per ora dai colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Secondo alcune fonti citate dal quotidiano Guardian il presidente degli Stati Uniti ha detto ai principali consiglieri che l’incontro trilaterale si terrà dopo il primo vertice tra i leader dei due paesi.

“Donald Trump intende lasciare che Russia e Ucraina organizzino un incontro tra i loro leader senza intervenire direttamente per ora, secondo funzionari dell’amministrazione a conoscenza della situazione, prendendo così un passo indietro dai negoziati per porre fine all’invasione russa dell’Ucraina – scrive il quotidiano britannico -. La prossima tappa, secondo Trump, per porre fine alla guerra in Ucraina rimane un incontro bilaterale tra i presidenti Putin e Zelensky, hanno affermato i funzionari. Trump ha detto ai consiglieri negli ultimi giorni che intende ospitare un incontro trilaterale con i due leader solo dopo il loro primo incontro, sebbene non sia ancora chiaro se questa conferenza iniziale avrà luogo e Trump non intenda essere coinvolto in tale sforzo”.

TRUMP “IMPOSSIBILE PER L’UCRAINA VINCERE SENZA CONTRATTACCARE”

“E’ molto difficile, se non impossibile, vincere una guerra senza attaccare il paese invasore. È come una grande squadra nello sport che ha una difesa fantastica, ma non le è permesso giocare in attacco. Non c’è possibilità di vincere! È così con l’Ucraina e la Russia. Il corrotto e grossolanamente incompetente Joe Biden non ha permesso all’Ucraina di contrattaccare ma solo di difendersi. Come ha fatto? In ogni caso, questa è una guerra che non sarebbe mai accaduta se fossi stato Presidente – Zero possibilità. Ci aspettano tempi interessanti!!!”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth.

