Zelensky “L’esercito ucraino è il più forte d’Europa, sbagliato tenerlo fuori dalla Nato”

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “L’esercito ucraino è il più forte d’Europa. Grazie ai nostri eroi. E semplicemente, penso che non sia affatto intelligente tenere questo esercito fuori dalla NATO. Ma almeno, lasciate che sia una vostra decisione, amici, non la decisione di Putin, per favore. E oggi, tra le cose che uniscono più fortemente l’Europa, c’è anche la paura. Non la paura che un giorno l’Ucraina possa entrare nella NATO, ma la paura che la NATO possa anche solo esistere. Ma sosteniamo la NATO e speriamo che la NATO diventi, ogni giorno, più forte e più forte. E proprio ora, gran parte della nostra cooperazione con l’Europa e con altri partner della NATO e la cooperazione all’interno dell’alleanza, compresa la storica decisione di muoversi verso il 5% del PIL per la difesa, è una risposta a quella paura. Penso che sia una correzione degli errori passati. Ed è un investimento nel futuro, nella sicurezza. Ed è una garanzia che la NATO non solo esisterà, ma agirà. Se, Dio non voglia, ce ne sarà mai bisogno”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando alla Conferenza di Monaco di Baviera sulla sicurezza.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).