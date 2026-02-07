Yildiz rinnova sino al 2030 con la Juventus

TORINO (ITALPRESS) – “Questa occasione è troppo importante e per questo parlo in italiano per la prima volta. Kenan Yildiz ha rinnovato il suo contratto fino con la Juve sino al 2030. E’ un campione vero. Kenan è un talento. Ha costanza, ambizione, senso di responsabilità e mette il tutto al servizio della squadra. Grazie Kenan per aver deciso di restare con noi. Con lui vogliamo costruire la Juve del futuro. Questo è un primo passo. Continueremo a lavorare per la Juve e per i nostri tifosi”. Così, in conferenza stampa, Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus.

“Voglio ringraziare John Elkan, Comolli, tutta la Juventus, i tifosi e i miei compagni”. Così Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, in conferenza stampa dopo il rinnovo del suo contratto fino al 2030. “Sono sicuro che faremo belle cose in futuro. Io amo questo club, sono certo che i tifosi sono la mia famiglia. Fino alla fine”.

