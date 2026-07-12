USSEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mathieu Van der Poel conquista il successo nella nona tappa del Tour de France 2026, la Malemort-Ussel di 154,6 km. Il fuoriclasse dell’Alpecin-Premier Tech si inserisce nella fuga di giornata e, con un’azione magistrale di prepotenza, riesce ad avere la meglio nei confronti di Tobias Johannessen (Uno-X-Mobility), Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ed Alex Baudin (EF Education EasyPost), assicurandosi la sua terza affermazione in carriera nella Grande Boucle. Tadej Pogacar controlla il gap rispetto ai fuggitivi e difende ancora una volta la sua maglia gialla, restando il leader della classifica generale davanti a Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). Domani il primo giorno di riposo, si riprende martedì con la decima tappa, la Aurillac-Le Lioran di 166,6 km.
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Mathieu Van der Poel NED (Alpecin – Premier Tech) 3h27’51”
2. Tobias Johannessen NOR (Uno-X-Mobility) s.t.
3. Tom Pidcock GBR (Pinarello Q36.5) s.t.
4. Alex Baudin FRA s.t.
5. Filippo Ganna ITA +6″
6. Mads Pedersen DEN s.t.
7. Michael Matthews AUS s.t.
8. Nicolas Breuillard FRA s.t.
9. Jordan Jegat FRA s.t.
10. Sean Quinn USA s.t.
LE CLASSIFICHE AGGIORNATE
CLASSIFICA GENERALE (maglia gialla)
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 32h17’04”
2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) +2’42”
3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) +3’27”
4. Remco Evenepoel BEL +3’30”
5. Juan Ayuso ESP +3’34”
6. Paul Seixas FRA +3’55”
7. Florian Lipowitz GER +4’00”
8. Lenny Martinez FRA +4’21”
9. Mattias Skjelmose DEN +4’57”
10. Egan Bernal COL +9’12”
CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)
1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 268 punti
2. Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 223
3. Tim Merlier BEL (Soudal Quick-Step) 213
CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 28 punti
2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) 19
3. Lenny Martinez FRA (Bahrain Victorius) 16
CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)
1. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 32h30’31”
2. Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) +7″
3. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) +28″
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).