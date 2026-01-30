Home Video News Economia Xenia corre sui ricavi nel 2025 e accelera sul turismo
MILANO (ITALPRESS) - Xenia, società benefit specializzata nello sviluppo di soluzioni di gestione alberghiera e di alloggi per conto di terzi, chiude il 2025 all'insegna della crescita. Al centro della strategia aziendale vi è la valorizzazione delle destinazioni meno note, in linea con una visione che punta a distribuire i flussi turistici oltre le mete tradizionali.