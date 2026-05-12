Mattarella “Rammarico per i Mondiali di calcio, ora rilancio e ripresa”

ROMA (ITALPRESS) - "Alla mia età ho avuto il privilegio di avere seguito i Mondiali in Spagna nell'82, nel 2006 in Germania, ho accompagnato alcuni di voi a Londra per Euro2020. Non posso non esprimere rammarico per il fatto che il nostro calcio attraversa una pausa a livello internazionale insolitamente lunga, la partita di domani può segnare una fase di rilancio e ripresa per il nostro calcio. Lo spettacolo servirà a molti, soprattutto ai più giovani, per innamorarsi sempre più del calcio". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l'incontro al Quirinale con le squadre finaliste di Coppa Italia, Lazio e Inter. mec/glb/mca2 (Fonte video: Quirinale)