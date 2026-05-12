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Tg News – 12/5/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Hantavirus, calabrese 25enne sintomatico, per Oms 11 casi confermati - Morte avvelenate con la ricina, due i principali sospettati - Sempio in trasferta a Roma per la perizia psichiatrica - A Prato 23enne accoltellato mentre difende la collega - Cnn “Trump valuta di riprendere i raid sull’Iran” - Pil italiano meglio della Francia ma peggio di Spagna e Germania - Sinner doma un ostico Pellegrino, impresa Darderi su Zverev - Derby di Roma, la prefettura lo sposta, la Lega fa ricorso - Giornata degli infermieri, Mattarella “La Repubblica vi è grata” - Previsioni 3BMeteo 13 Maggio azn