Al Ventotene Europa Festival le proposte dei giovani per il futuro dell’Ue

VENTOTENE (ITALPRESS) - Promuovere le rinnovabili come soluzione ai problemi energetici distribuendole a prezzi calmierati, consentire il commercio di materiale bellico solo tra gli Stati di un Network democratico, superare la crisi del multilateralismo riformando la governance europea in chiave federale e sviluppare un social media continentale che tuteli i dati personali e garantisca contenuti verificati: sono solo alcune delle proposte dei trenta ragazzi che hanno partecipato alla Spring School of Europe del Ventotene Europa Festival, la cui decima edizione si è appena conclusa. Nel video la testimonianza di due giovani. sat/mca2 (fonte video Ventotene Europa Festival)