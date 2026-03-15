WWF: nuova legge della Cina può diventare un esempio per la tutela ambientale

Il Wwf ha accolto con favore il nuovo Codice ecologico e ambientale della Cina, definendolo un passo importante per la tutela dell'ambiente e per uno sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio. La legislazione contribuisce a promuovere un percorso di modernizzazione che cerca l'armonia tra umanità e natura. (XINHUA/ITALPRESS) mec/trl/mca3 (Fonte video: Xinhua)