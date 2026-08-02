Home Video News Xinhua Cina: prodotta a Wuhan la prima macchina per perforazione e brillamento
Cina: prodotta a Wuhan la prima macchina per perforazione e brillamento
La prima macchina cinese per la perforazione e il brillamento, denominata "Xianglong", è uscita dalla linea di produzione a Wuhan, nella provincia centrale cinese dell'Hubei, colmando una lacuna nel campo delle attrezzature integrate per la realizzazione di gallerie in condizioni geologiche complesse. (XINHUA/ITALPRESS) col3/mec/(Fonte video: Xinhua)