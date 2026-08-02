Cina: visitatore con cibo viene circondato dai macachi selvatici

Un sacchetto di snack e decine di macachi curiosi. Un visitatore del monte Qianling, a Guiyang, nella Provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, è stato immediatamente circondato dopo aver portato con sé del cibo. Le scimmie selvatiche gli sono salite sulle spalle, sulle braccia e persino sulla testa, dando vita a un incontro divertente che ha stupito i presenti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/col3 (Fonte video: Xinhua)