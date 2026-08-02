Cina: Ujimqin orientale, al via il Naadam tra tradizione e unità

L'undicesima edizione del Naadam del popolo ha preso il via nella Bandiera dell'Ujimqin orientale, nella Regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna. Il festival, che in mongolo significa "raduno e gioia" e vanta una storia millenaria, riunisce la lotta Bokh, le corse dei cavalli e il tiro con l'arco, celebrando le tradizioni delle praterie, il patrimonio culturale e l'unità etnica. (XINHUA/ITALPRESS) mec/col3 (Fonte video: Xinhua)