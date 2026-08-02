Azerbaijan, bus elettrici cinesi favoriscono transizione verde della mobilità

Gli autobus elettrici cinesi stanno offrendo un'esperienza di viaggio più pulita, silenziosa e confortevole a Baku, capitale dell'Azerbaijan. La cooperazione con la Cina sta aiutando l'Azerbaijan a diventare sia operatore sia produttore di soluzioni di trasporto a nuova energia, accelerando la transizione verso una mobilità più verde. (XINHUA/ITALPRESS) mec/col3 (Fonte video: Xinhua)