Home Video News Xinhua Azerbaijan, bus elettrici cinesi favoriscono transizione verde della mobilità
Azerbaijan, bus elettrici cinesi favoriscono transizione verde della mobilità
Gli autobus elettrici cinesi stanno offrendo un'esperienza di viaggio più pulita, silenziosa e confortevole a Baku, capitale dell'Azerbaijan. La cooperazione con la Cina sta aiutando l'Azerbaijan a diventare sia operatore sia produttore di soluzioni di trasporto a nuova energia, accelerando la transizione verso una mobilità più verde. (XINHUA/ITALPRESS) mec/col3 (Fonte video: Xinhua)