Wta Wuhan, Chwalinska si aggiudica il derby polacco con Swiatek: finale contro Kartal

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Maja Chwalinska a sfidare Sonay Kartal nella finale del “Dongfeng-Voyah Wuhan Open”, ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 4.088.211 dollari, in corso sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La 25enne polacca, numero 22 del mondo e 16 del seeding, si è aggiudicata il derby con Iga Swiatek, settima testa di serie, per 7-5 6-1: seconda finale nel circuito dopo quella al Roland Garros persa contro Mirra Andreeva per la Chwalinska, che a livello 125 in questa stagione si è imposta a Oeiras. Di fronte si troverà Sonay Kartal, numero 170 Wta e reduce dai successi su Jasmine Paolini, Elina Svitolina e quest’oggi in semifinale su Jelena Ostapenko per 7-6(9) 7-6(5). Anche la 24enne britannica è alla seconda finale nel circuito maggiore dopo la vittoria a Monastir nel 2024.

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