ROMA (ITALPRESS) – Jasmine Paolini cade nei quarti di finale del “China Open”, penultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 8.963.700 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino (combined con un Atp 500). La 29enne toscana, testa di serie numero 6, cede dopo due ore e 47 minuti di gioco per 6-7(4) 6-3 6-4 alla statunitense Amanda Anisimova, numero 4 del ranking e 3 del seeding.

La 24enne di Freehold, quest’anno finalista a Wimbledon e allo Us Open, prima di oggi aveva vinto in due set senza storia l’unico precedente con l’azzurra, disputato al primo turno di Parma nel 2021. Non mancano i rimpianti per Paolini che, brava a risalire dal 3-5 nel primo set, nel terzo e decisivo parziale non sfrutta nessuna delle sei palle break che avrebbero potuto portarla sul 5-3. Per la Anisimova – che intanto si assicura un posto alle Wta Finals – ora il derby con Coco Gauff per un posto in finale.

