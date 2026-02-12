Wta Doha, Cocciaretto si arrende ai quarti di finale: Ostapenko vince in due set

ROMA (ITALPRESS) – Elisabetta Cocciaretto, dopo una lunga cavalcata, si è fermata ai quarti di finale a Doha, nel “Qatar TotalEnergies Open”, primo torneo Wta 1000 della stagione, in scena sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex (con montepremi totale pari a 4.088.211 dollari).
La 25enne marchigiana, numero 57 del mondo, ripescata nel main draw come “lucky loser”, ha ceduto oggi contro la lettone Jelena Ostapenko, 24 del ranking internazionale, col punteggio di 7-5 6-4.
Anche nel match odierno, come ieri negli ottavi di finale, brutto l’avvio della 25enne di Ancona, che si è ritrovata sotto per 5-2, prima di rimontare fino al 5 pari e di crollare al quarto set-poin in favore della rivale (dopo averne annullati tre nel dodicesimo gioco).
Lottata pure la seconda frazione, chiusa però con la lettone in trionfo. L’azzurra ha pagato un po’ la stanchezza accumulata nel lungo incontro vinto ieri contro la statunitense Ann Li.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).