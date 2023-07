MILANO (ITALPRESS) – Un bagno d’oro, d’emozioni e di entusiasmo con il tifo da stadio del Mediolanum Forum di Milano, sold out per la ginnastica ritmica azzurra. Merito di una stratosferica Sofia Raffaeli e delle sempre magnifiche Farfalle. Dopo aver scritto la storia della ritmica con il primo titolo iridato per l’Italia, la Raffaeli continua a dominare la scena nella tappa finale della World Cup 2023 portandosi a casa altre due medaglie, una d’oro e una d’argento. La campionessa marchigiana domina la prova al cerchio con il punteggio di 35.900 precedendo l’ucraina Viktoriia Onopriienko (35.250) e la tedesca Darja Varfolomeev. Nell’esercizio con le clavette la campionessa del mondo in carica ottiene la seconda piazza con 33.500 dietro alla Varfolomeev (34.000) e davanti alla Nikolova. L’agente del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, a causa di alcuni errori alla palla e al nastro, si posiziona rispettivamente al settimo e all’ottavo posto. Si aggiudicano queste due final eight la Varfolomeev e la Onopriienko. Festa grande a Milano anche grazie alle Leonesse azzurre che graffiano la pedana con il misto nastri e palle ottenendo un fantastico 32.500 che vale il titolo di specialità.

Le aviere del Gruppo Sportivo di Vigna di Valle Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris, insieme alla poliziotta Alessia Russo, staccano di un decimo Israele (32.400) e Cina (32.400). Chiudono in bellezza la World Cup meneghina ai 5 cerchi e sono ancora travolgenti con 37 punti netti validi per la medaglia d’argento dietro a Israele (37.550) e davanti alla Bulgaria (35.550). La Raffaeli si aggiudica anche il primo posto nel Circuito FIG 2023 a cerchio, mentre a palla, clavette e nastro si impone la bulgara Stiliana Nikolova. Per le squadre vincono le israeliane entrambe le specialità. Appuntamento a Valencia dal 23 al 27 agosto per il Mondiale, qualificante per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

– foto Ferraro/ufficio stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]