Witkoff “Presto altri paesi negli accordi di Abramo”

ROMA (ITALPRESS) – “Molto presto ci aspettiamo di sentire molti annunci relativi all’espansione degli Accordi di Abramo”. Lo ha dichiarato il consigliere e inviato del presidente degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, durante il ricevimento per la Giornata dell’indipendenza di Israele a Washington, come riporta il Jerusalem Post.

Dal 13 al 16 maggio Trump sarà in visita in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Nel 2020, gli Accordi di Abramo hanno sancito l’avvio delle relazioni diplomatiche di Israele con Emirati e Bahrain. L’obiettivo dichiarato da Usa e Israele più volte è quello di avviare le relazioni diplomatiche fra Tel Aviv e Riad.

