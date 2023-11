MILANO (ITALPRESS) – E’ uscita la colonna sonora originale in italiano del nuovo lungometraggio Disney di Natale “Wish”, che arriverà il 21 dicembre nelle sale italiane. In Italia l’album è disponibile in versione originale e in italiano sulle piattaforme streaming. Con le voci di Gaia (Asha), Amadeus (la capretta di Asha, Valentino) e Michele Riondino (Re Magnifico – Dialoghi) nella versione italiana del film, l’epico lungometraggio d’animazione Wish arriverà a Natale sul grande schermo nell’anno in cui lo storico studio cinematografico celebra il suo 100º anniversario. Ispirato al magico lascito musicale di Walt Disney, il film presenta una storia e dei personaggi originali, con sette nuovissime canzoni scritte dalla cantautrice nominata ai Grammy® Julia Michaels e dal produttore/autore/musicista premiato con il Grammy® Benjamin Rice. Cinque brani sono già stati pubblicati prima dell’uscita del film e sono divenuti fenomeni virali sul web, generando oltre 60 milioni di creazioni su TikTok e ottenendo oltre 5 miliardi e mezzo di visualizzazioni.

Proprio come moltissimi dei lungometraggi Disney che lo hanno preceduto, il cuore di Wish è rappresentato dalla musica. “Moltissimi dei nostri film più amati sono musical”, ha affermato il produttore Peter Del Vecho. “Quando pensiamo ai film Disney, pensiamo a un’ampia gamma di emozioni diverse. Vuoi sentirti come se ti trovassi sulle montagne russe, e parte di quelle emozioni proviene dalla musica”.

Quando hanno iniziato a prendere in considerazione le canzoni di Wish e gli autori che avrebbero potuto scriverle, i filmmaker volevano trovare qualcuno che fosse in grado di dar vita a un sound senza tempo e contemporaneo al tempo stesso. Jennifer Lee, Chief Creative Officer dei Walt Disney Animation Studios ha affermato: “Julia Michaels è un talento straordinario. Insieme al suo collaboratore Benjamin Rice, Julia ha creato canzoni originali che hanno ispirato tutte le persone che hanno lavorato a questo film. Il suo processo collaborativo è stato davvero speciale: si è seduta accanto a noi per parlare delle motivazioni di tutti i nostri personaggi”. “Disney è stata parte integrante della mia vita in tutto il mio percorso come compositrice. Le canzoni di Wish sono divertenti, emozionanti e commoventi. Io e Ben abbiamo dovuto coprire un terreno molto vasto a livello dei testi, così molte delle canzoni sono ritmicamente estrose e tenere. Il processo collaborativo con i registi è stato speciale” ha commentato Julia Michaels:

“Le canzoni hanno davvero un significato profondo. Dal brano di apertura fino ai titoli di coda, penso che le canzoni coprano un vasto territorio emotivo, pur sempre fornendo contesto alla storia e quel tipo di messaggi genuini che vivono dentro e fuori dal film” ha aggiunto Benjamin Rice. Secondo Tom MacDougall, executive music producer/presidente di Walt Disney Music, Michaels e Rice rappresentano un sentiero audace per gli autori di canzoni dei Walt Disney Animation Studios, dato che i precedenti musical erano stati quasi sempre affidati a professionisti provenienti dal mondo del teatro. “[Julia e Ben] provengono dal mondo della musica pop e hanno portato un entusiasmo giovanile al progetto. Una curiosità: Julia è la persona più giovane in assoluto ad aver mai composto tutte le canzoni di un lungometraggio Walt Disney Animation Studios”. Per MacDougall, Michaels e Rice rispecchiano tutti i requisiti necessari e hanno anche qualche asso nella manica. “Hanno esaudito tutti i miei sogni per Wish”, afferma MacDougall. “C’è un senso di freschezza nelle canzoni che penso farà presa sugli ascoltatori su vari livelli stilistici. Trovo che sia facile immedesimarsi in questi brani velocemente, grazie alla sensibilità moderna e classica che ha portato alla loro creazione”.

