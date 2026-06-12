“You seem pretty sad for a girl so in love”, uscito il nuovo album di Olivia Rodrigo

MILANO (ITALPRESS) – Olivia Rodrigo ha pubblicato oggi il suo nuovo album “you seem pretty sad for a girl so in love”. Oggi è uscito anche il videoclip ufficiale di “Stupid Song”, il nuovo singolo di Olivia. Diretto da Mitch Ryan e girato a New York, il video è stato coreografato dalla prima ballerina Tiler Peck, che appare assieme insieme ad altri ballerini del NYC Ballet e dell’American Ballet Theater L’album è stato anticipato dai singoli “drop dead”, che ha debuttato alla prima posizione della classifica singoli americana (Billboard Hot 100) e ha raggiunto la top10 della classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane (EarOne) e “The Cure”, stabile nella top10 della classifica globale di Spotify. Riguardo il processo creativo del disco, in una recente intervista concessa al The New York Times Olivia ha dichiarato: “Scrivo canzoni per elaborare i miei sentimenti, quindi ogni giorno, quando arrivo e mi siedo al pianoforte o vado in studio, mi chiedo: “Cosa mi brucia dentro e ho bisogno di esprimere in questo momento?”.

Attraverso 13 brani, la Rodrigo racconta con meticolosa precisione una relazione destinata a fallire, dall’inizio alla rottura: l’amore che nasce (“Drop Dead”), l’abbandono totale a un amore travolgente (“stupid song”, “u + me = <3”), quelle inspiegabili inquietudini (“Maggots for Brains”, “My Way”), le strazianti prese di coscienza (“Begged”) e l’accettazione della fine (“Cigarette Smoke”).

Nel disco un duetto anche con Robert Smith dei The Cure nel brano “what’s wrong with me?”, che i due hanno cantato qualche giorno fa al celebre festival “Primavera sound” a Barcellona. I due avevano già duettato lo scorso anno al Glastonbury sulle note dei celeberrimi brani “Just Like Heaven” e “Friday I’m in Love”.

L’album “you seem pretty sad for a girl so in love” è stato registrato con il produttore Daniel Nigro, con cui Olivia ha collaborato nei suoi due album precedenti, “SOUR” (certificato 2xPlatino in Italia) e “GUTS” (disco di Platino). L’artista ha annunciato anche il suo “The Unraveled Tour” che farà tappa anche in Italia nel 2027 con due attesissimi concerti il 27 e 27 aprile alla Unipol Dome a Milano. Il tour ha registrato il tutto esaurito in tutto il mondo in pochissimo tempo, con oltre 1 milione di biglietti venduti, date aggiuntive a causa della grande richiesta e diversi record di affluenza battuti.

Il tour era stato inizialmente annunciato con quattro date a Brooklyn, ma si è rapidamente ampliato fino a diventare una massiccia residenza di 10 spettacoli al Barclays Center. La Rodrigo ha inoltre stabilito il record di presenze all’Intuit Dome di Los Angeles, portando il totale a 10 date storiche e fissando un nuovo punto di riferimento per la struttura. All’O2 di Londra, con 11 serate in programma, Olivia Rodrigo entra a far parte di un gruppo d’élite di artisti che ha realizzato tali numeriche, tra cui Prince, le Spice Girls, gli One Direction, Ariana Grande, Elton John e Rihanna. Il mese scorso, Rodrigo è salita sul palco del Billions Club Live di Spotify per festeggiare il traguardo raggiunto da nove sue canzoni che hanno superato il miliardo di ascolti ciascuna, consolidando così il suo posto tra gli artisti più ascoltati della piattaforma. Il filmato del concerto è ora disponibile sulla piattaforma.

Con oltre 36 milioni di copie vendute con i suoi album in tutto il mondo, Olivia Rodrigo ha ricevuto 14 nomination ai GRAMMY, tra cui quelle più importanti per “Miglior album dell’anno”, “Canzone dell’anno” e “Registrazione dell’anno” sia per “SOUR” che per “GUTS”. Ha vinto i premi come “Miglior nuova artista”, “Miglior album pop vocale” e “Miglior performance pop solista” ai 64° GRAMMY Awards. È stata nominata “Nuova artista dell’anno” agli American Music Awards, “Donna dell’Anno” ai Billboard Women in Music Awards nel 2022 e “Autrice dell’anno” agli ASCAP Pop Music Awards e ai Variety Hitmakers. Ha vinto inoltre 7 Billboard Awards, 1 BRIT, 1 Juno e l’NME Award. “Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film)” ha trionfato, invece, come “Miglior documentario musicale” agli MTV Movie & Tv Awards nel 2022.

Nel 2022 si è imbarcata nel suo primo tour globale che ha registrato il tutto-esaurito in 40 città del Nord America e in Europa. Nel 2024 ha portato avanti il suo secondo tour, il “GUTS World Tour” che si è concluso lo scorso anno in estate dopo oltre 100 date sold-out con show da headliner in 64 città e in oltre 21 Paesi. La Rodrigo è stata nominata come “Artista in tour dell’anno” da Billboard nel 2024, dopo il successo globale del “GUTS World Tour”. “SOUR” ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200, diventando l’album di debutto rimasto più a lungo nella top 10 della classifica nel 21° secolo, nonché il primo a trascorrere un intero anno ai vertici della classifica. “SOUR” è entrato al primo posto anche nelle classifiche di Regno Unito, Canada, Irlanda, Norvegia, Olanda, Svezia, Australia e Nuova Zelanda. All’uscita, “SOUR” ha registrato il maggior numero di ascolti in streaming negli Stati Uniti di sempre per un album di debutto di un’artista donna e ha battuto il record per l’album più ascoltato in una settimana da un’artista donna su Spotify.

– Foto ufficio stampa Universal Music Italia –

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