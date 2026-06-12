“Canto d’amore” è il nuovo singolo di Angelina Mango con Marco Mengoni

MILANO (ITALPRESS) – Esce oggi Canto d’amore (Latarma Records, distribuito da ADA/Warner Music Italy), il nuovo singolo di Angelina Mango con Marco Mengoni, che li vede nuovamente collaborare in un dialogo musicale intenso e autentico. Il brano, accompagnato dal videoclip ufficiale, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Scritto dalla stessa Angelina Mango con Marco Mengoni e Jacopo Ettorre, composto da Jacopo Ettorre e Nicola Lazzarin, e prodotto da Cripo e Giovanni Pallotti, Canto d’amore rappresenta un incontro artistico e umano che si riconferma vincente ed è un pezzo corale che attinge alle radici mediterranee dei canti popolari su una produzione sonora attuale e raffinata, in un crescendo emotivo travolgente.

Canto d’amore parla di contrasti, di come gli esseri umani riescano a essere perfetti e imperfetti insieme, sicuri e insicuri allo stesso tempo; racconta l’esigenza comune di accettare la propria autenticità, della voglia di sbagliare senza colpevolizzarsi, abbandonando la ricerca di perfezione che ci viene richiesta, in ultima analisi di essere pienamente umani. Il brano arriva a distanza di due anni dalla prima collaborazione dei due artisti sulle note di Uguale a me, contenuto nel primo album di Angelina, Poké melodrama.

Il videoclip del brano – per la regia di Simone Peluso – si sviluppa nel contrasto tra ordine e libertà, espresso tramite le suggestioni visive tipiche di Roy Andersson e gli spazi spogli di un convitto. Controllo, disciplina e gesti meccanici riempiono inesorabilmente l’atmosfera, in cui Angelina Mango emerge tra gli sguardi giudicanti di chi la circonda, come figura ribelle che incrina dall’interno la rigidità del gruppo. Marco Mengoni si inserisce invece come presenza esterna, capace di tendere la mano ad Angelina e accompagnarla verso una nuova energia: il loro abbraccio diventa il gesto che spezza definitivamente le regole imposte e si apre a una libertà condivisa.

Angelina Mango avrà l’occasione di portare nuovamente la sua musica dal vivo con le nove date estive di NIna canta nei teatri d’estate, prodotte e organizzate da Live Nation. Con questa nuova tournée, il pubblico potrà rivivere ancora una volta i suoi brani in un’atmosfera intima di condivisione, che prenderà forma in luoghi in cui musica, arte e natura si uniscono, per dar vita a spettacoli unici e suggestivi tra anfiteatri, teatri all’aperto, castelli, piazze d’armi e una cava. Nina canta nei teatri d’estate inizierà il 17 luglio al Teatro Romano di Verona, per poi proseguire con le date di Caserta (20 luglio – Belvedere di San Leucio), Palermo (22 luglio – Teatro di Verdura), Taormina (24 luglio – Teatro Antico), Porto Recanati (28 luglio – Arena Beniamino Gigli), Roma (30 luglio – Auditorium Parco della Musica – Cavea), Castiglioncello (2 agosto – Castello Pasquini), Assisi (5 agosto – La Rocca), per concludersi a Matera (8 agosto – Cava del Sole).

– Foto ufficio stampa wordsforyou –

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