LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Rifinitura mattutina per Jannik Sinner, dopo i dubbi sulle sue condizioni fisiche per via della contusione al gomito rimediata contro Grigor Dimitrov. A poche ore dal quarto di finale di Wimbledon contro Ben Shelton, il numero 1 del mondo ha svolto un allenamento a Aorangi Park con il 17enne romano Jacopo Vasamì, a sua volta impegnato oggi negli ottavi di finale del torneo di singolare junior a Wimbledon. Il match tra Sinner e Shelton è il secondo dalle 14 (ora italiana) sul campo 1.

