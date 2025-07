LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Per la prima volta in carriera, Flavio Cobolli approda nei quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam stagionale alla sua seconda settimana sui campi in erba londinesi. Negli ottavi di finale il 23enne tennista romano, numero 22 del ranking mondiale e 22esima testa di serie, si è imposto sul croato Marin Cilic, 83 Atp, campione allo US Open 2014 e finalista a Wimbledon nel 2017 e all’Australian Open 2018, in tre set con il punteggio di 6-4 6-4 6-7(4) 7-6(3), in tre ore e 26 minuti di gioco.

Sarà Novak Djokovic l’avversario di Flavio Cobolli ai quarti di finale di Wimbledon 2025. Il 24 volte campione slam ha battuto in rimonta l’australiano Alex de Minaur. 1-6 6-4 6-4 6-4 il punteggio in favore del tennista serbo, bravo a risalire dal 4-2 australiano nel quarto set e ad evitare di spendere ulteriori energie. Sarà il secondo incontro tra Cobolli e Djokovic. L’unico precedente risale al Masters 1000 di Shanghai 2024, con vittoria serba in due set.

Cobolli diventa così l’ottavo italiano nella storia a raggiungere i quarti di finale del singolare maschile a Wimbledon dopo Uberto de Morpurgo (1928), Nicola Pietrangeli (1955 e 1960), Adriano Panatta (1979), Davide Sanguinetti (1998), Matteo Berrettini (2021), Jannik Sinner (2022, 2023 e 2024) e Lorenzo Musetti (2024).

“Ho sempre sognato di giocare questo torneo – ha dichiarato a caldo Cobolli – Ho cominciato a giocare a tennis per arrivare a giocare questo tipo di partite. Questo sarà un momento che non dimenticherò mai. Oggi ho cercato di pensare solo al mio gioco e di essere sempre aggressivo. Penso di aver giocato una grande partita. Ora dovrò recuperare per il prossimo match”.

