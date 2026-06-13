Dopo 24 anni è vigilia Mondiale per la Turchia, Montella: “Emozionati e fiduciosi”

VANCOUVER (CANADA) (ITALPRESS) – “Alla vigilia di un’attesa lunga 24 anni, siamo emozionati e fiduciosi, conosciamo le insidie che possono esserci. Siamo in un girone molto equilibrato, sarà il campo a dare le risposte, ma tutte e 4 possono ambire ai sedicesimi”. In poche parole Vincenzo Montella mette in mostra lo stato d’animo della sua Turchia e analizza il girone D che si è aperto nella notte italiana con la netta vittoria degli Usa sul Paraguay. La sua nazionale debutterà a Vancouver contro l‘Australia, in un match in programma alle 6 italiane di domenica mattina, una partita difficile con l’ex “aeroplanino” che avrà a disposizione Çalhanoglu e Yildiz, anche se non al top dopo i rispettivi infortuni.

“Negli ultimi mesi hanno giocato poco per qualche problema fisico, non so che tenuta potranno avere”, dice Montella che non ne farà a meno e che al suo fianco, in conferenza stampa, ha il centrocampista dell’Inter, concentrato sui “Socceroos”. “Sappiamo che è una squadra fisica, con giocatori alti e robusti e quindi forti e pericolosi sui calci d’angolo e sui calci di punizione. Detto questo penso che domineremo la partita perché abbiamo più qualità e più talento, vedremo cosa succederà”, dice un Çalhanoglu molto ottimista.

Più cauto del suo capitano, invece, il ct turco. “Penso che sia un girone davvero equilibrato e tutte e quattro le squadre possono superare la fase a gironi. Onestamente non credo che nessuna squadra sia più forte o più debole delle altre”, frena Montella, da tre anni alla guida di una nazione che descrive come “incredibilmente appassionata” e che aspetta dal 2002 le emozioni del Mondiale dopo il terzo posto ottenuto nell’edizione di Corea del Sud e Giappone.

“La Coppa del mondo è qualcosa che aspettiamo da 24 anni. C’è tanta emozione e fiducia nel fatto che ora faremo bene. Siamo consapevoli della sfida che ci attende, ma vogliamo godercela e fare in modo che la nazione sia orgogliosa di noi. Sento questa responsabilità e so che dobbiamo dare il massimo. La sento ancora di più perché per me questo Paese è come una seconda casa e la mia passione per la squadra è totale”, garantisce Montella che ringrazia i tifosi per il sostegno assicurato anche in Canada. “Ci sentiamo davvero a casa con tutti i tifosi che si sono radunati fuori dall’hotel per augurarci buona fortuna, sappiamo che in tutto il Paese c’è una passione enorme per questa Nazionale”.

“Anche la squadra riflette questi valori: i ragazzi sono coraggiosi e giocano con orgoglio ed entusiasmo. Certo, la gente può essere orgogliosa del fatto che siamo qui dopo 24 anni, ma dobbiamo evitare di pensare a tutte queste cose – prosegue Montella -. Ora dobbiamo concentrarci sull’essere ben equilibrati ed evitare di essere troppo frenetici, per giocare con coraggio, passione e mostrare i valori morali che rappresentano il nostro Paese”.

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