West Sicily Gate, Antonino Corrao nuovo direttore generale

PALERMO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di West Sicily Gate srl, società che gestisce in concessione i terminal crociere nei porti di Palermo, Trapani, Porto Empedocle e Termini Imerese, ha nominato Antonino Corrao nuovo Direttore Generale in sostituzione di Antonio Di Monte. Lo rende noto West Sicily Gate, che ringrazia Antonio Di Monte per il prezioso contributo e i risultati conseguiti durante il suo mandato da Direttore Generale nella cruciale fase di start up e consolidamento della società.

Antonino Corrao, si legge in una nota, è già da alcuni anni impiegato in società in qualità di Direttore Operativo e Port Facility Security Officer (PFSO), vanta una vasta esperienza manageriale in ambito industriale soprattutto nei settori Automotive e Oil & Gas. Nel suo ruolo di responsabile delle operazioni e della sicurezza ha contribuito allo sviluppo di West Sicily Gate nella sua fase iniziale acquisendo le necessarie competenze anche nel settore portuale e nello specifico dell’industria crocieristica.

La nomina, sottolinea la nota, giunge in un momento positivo e di crescita per l’azienda, che registra un incremento costante dei volumi ed un crescente consolidamento della propria presenza nel sistema portuale della Sicilia Occidentale.

Nel 2024 il numero degli scali è stato di 276 e i passeggeri movimentati sono stati 987.659 (+176% rispetto al 2022) di cui 179.657 imbarcanti e sbarcanti e 808.002 in transito in visita alle città.



La leadership dell’ingegnere Corrao sarà determinante per proseguire il trend di crescita e consolidare ulteriormente i processi operativi e qualitativi, conclude la nota.

