West Nile, primo caso autoctono in Toscana

FIRENZE (ITALPRESS) – Una persona residente nel Comune di Cortona in provincia di Arezzo è il primo caso autoctono di infezione da West Nile Virus in Toscana. Lo riferisce la Asl Toscana sud est che spiega come la persona abbia manifestato febbre, malessere ed eruzione cutanea circa dieci giorni fa. “Non c’è mai stato bisogno del ricovero e attualmente si trova in buone condizioni di salute”, evidenzia la Asl Toscana sud est con un comunicato stampa, e “non avendo effettuato viaggi o spostamenti durante il periodo di incubazione, il caso è stato classificato come autoctono, ovvero contratto localmente”. Il medico di famiglia ha ipotizzato la diagnosi, ha segnalato il caso alla struttura Igiene Pubblica e della Nutrizione, poi la diagnosi è stata confermata dalla Uoc Malattie Infettive dell’Ospedale San Donato di Arezzo, in collaborazione con il laboratorio di sierologia e l’Aou Senese.

– Foto IPA Agency –

