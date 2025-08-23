West Nile, migliorano le condizioni della 74enne ricoverata a Messina

MESSINA (ITALPRESS) – Migliorano le condizioni della 74enne ricoverata al Papardo per il primo caso di virus West Nile a Messina. La donna, ora in degenza ordinaria e senza febbre, resta sotto osservazione con prognosi riservata per 48 ore. Attivate le procedure ministeriali e inviati i campioni all’Istituto Superiore di Sanità.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]