West Nile, dimessa la paziente ricoverata a Messina

MESSINA (ITALPRESS) – È stata dimessa oggi dall’ospedale Papardo di Messina la donna ricoverata per infezione da virus West Nile. Dopo 15 giorni di cure nel reparto di Malattie infettive, la paziente continuerà il percorso con assistenza domiciliare e riabilitazione. Fondamentale la tempestiva diagnosi, resa possibile dal lavoro delle diverse unità operative. L’Asp di Messina ha rafforzato la sorveglianza sul virus in Sicilia.

