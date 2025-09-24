Welfare, stabile la spesa dei Comuni per i servizi sociali

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2022 i Comuni hanno impegnato per i servizi sociali e socio - educativi 10,9 miliardi di euro, di cui 812 milioni rimborsati dalla contribuzione a carico degli utenti e 1,2 miliardi finanziati dal Servizio Sanitario Nazionale. Lo rileva l’Istat. La spesa aumenta, a prezzi correnti, del 5,8% rispetto all'anno precedente. In rapporto al Pil, la spesa dei Comuni per il welfare territoriale rappresenta lo 0,46%, una quota stabile rispetto al 2021. La spesa media pro - capite è di 150 euro all'anno, con ampi div ari tra le aree del Paese: da 78 euro al Sud a 207 euro nel Nord - est. Al netto della spesa per i servizi educativi per la prima infanzia, tra cui gli asili nido, la spesa per i servizi sociali in senso stretto si attesta a 7,5 miliardi di euro. /gtr