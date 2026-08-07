Ponte sullo Stretto, Salvini “Obiettivo iniziare lavori entro fine legislatura”

MILANO(ITALPRESS) - Iniziare i lavori del Ponte sullo Stretto entro la fine della legislatura? "L'obiettivo è quello. Io da ministro posso solo mettere il mio tassello perché l'Italia abbia un'opera pubblica importante che crea lavoro, che toglie inquinamento, toglie code, toglie traffico e sarà studiata e invidiata e copiata in tutto il mondo, poi ognuno fa il suo". Così il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, a margine della sua visita al carcere di Bollate, nel milanese, dove da tre settimane è detenuto il gioielliere Mario Roggero. col5/mgg/gtr