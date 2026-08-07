Marcinelle, Fidanza “Istituita giornata europea vittime sul lavoro l’8 agosto”

CHARLEROI (BELGIO) (ITALPRESS) - "A 70 anni dalla tragedia di Marcinelle e al centro del ricordo di centinaia di minatori italiani martiri, siamo riusciti a ottenere un grande risultato nel Parlamento europeo: con il contributo del governo italiano abbiamo ottenuto l’istituzione della Giornata europea per le vittime sul lavoro proprio l’8 agosto, in occasione della celebrazione di questa tragedia italiana ma anche europea”. Lo ha dichiarato l'eurodeputato e capodelegazione di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza a margine del convegno, a Charleroi, "L'Europa del lavoro, dei popoli, della dignità" organizzato dal gruppo ECR per il settantesimo anniversario della tragedia di Marcinelle. "Per questo è molto importante ricordarlo, ha aggiunto, ed è molto importante anche imparare la lezione: la dignità del lavoro e la sicurezza sul lavoro sono valori fondamentali per l’Europa di oggi e per il futuro dei lavoratori”. xf4/mgg/