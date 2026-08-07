Marcinelle, Sberna “Tutela lavoratori è il più grande omaggio alle vittime”

CHARLEROI (BELGIO) (ITALPRESS) - "L'8 agosto 2026, a 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, viene istituita la Giornata europea in onore delle vittime sul lavoro all'interno del Pilastro dei diritti sociali». Lo ha dichiarato la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia Antonella Sberna in occasione delle commemorazioni del disastro minerario a margine del convegno, a Charleroi, "L'Europa del lavoro, dei popoli, della dignità" organizzato dal gruppo ECR per il settantesimo anniversario della tragedia di Marcinelle. «Un messaggio importante che vogliamo lanciare proprio oggi da Marcinelle: unire la dimensione sociale e la tutela dei lavoratori a una prospettiva di sviluppo crediamo sia uno degli omaggi più grandi alla memoria di questi minatori», ha sottolineato. «Un ricordo che ci riporta sempre con più forza al nostro dovere e alla nostra responsabilità». xf4/mgg/