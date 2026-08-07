Caro traghetti in Sicilia, Mazzocchi “Basta, bisogna fermare questo scempio”

SALINA (MESSINA) (ITALPRESS) - "Un appello a chi può intervenire. Dal 10 agosto per arrivare alle isole minori delle Sicilia si pagherà il 18% in più. Vale per le Eolie, come Salina dove io ho il cuore, ma vale per tutte le isole cosiddette minori della Sicilia. È un aumento indistinto e a mio modo di vedere ingiustificato. Tra l'altro non è garantita la continuità territoriale, quindi pagano anche i siciliani e i residenti delle isole. E allora io chiedo a chi può intervenire di fermare questo scempio. Le isole minori della Sicilia pagano sempre uno scotto tutti gli anni. È così, basta, qualcuno intervenga". Così in un video il giornalista sportivo Marco Mazzocchi, vice direttore di Rai Sport, in merito all'annunciato aumento del 18% delle tariffe per i collegamenti marittimi delle isole minori siciliane, che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 10 agosto. vbo/gtr (Fonte video: Marco Mazzocchi)