ROMA (ITALPRESS) – Weekend internazionale tra Corea e Belgio per la scherma azzurra. Nei giorni in cui l’Italia ospiterà la Coppa del mondo paralimpica a Pisa, il settore olimpico vedrà fioretto maschile e femminile di scena a Busan per il secondo Grand Prix della stagione, mentre le sciabolatrici sono attese dalla tappa del circuito iridato a Sint-Niklaas. Sono 36, in tutti, gli atleti italiani in pedana nel fine settimana.

Trasferta coreana per il fioretto maschile e femminile azzurro con il GP FIE di Busan in programma da venerdì 17 a domenica 19 marzo. Primi due giorni dedicati alle fasi preliminari e poi il gran finale domenicale con i tabelloni principali da 64 di entrambe le competizioni. Sono 24 gli azzurri del CT Stefano Cerioni attesi sulle pedane asiatiche, equamente divisi tra uomini e donne.

Venerdì 17, alle 2 ora italiana, prenderà il via la fase a gironi di qualificazione della gara femminile. La truppa delle azzurre è composta dalle convocate Martina Batini, Erica Cipressa, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi, insieme alle autorizzate Olga Rachele Calissi, Anna Cristino, Camilla Mancini, Beatrice Monaco, Serena Rossini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini.

Sabato 18, sempre a partire dalle 2 della notte italiana, partiranno i preliminari della competizione maschile. Per la prova degli uomini convocati Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini, con loro gli autorizzati Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli.

Domenica la giornata più attesa con i due tabelloni principali da 64 che decideranno i vincitori del secondo Grand Prix della stagione per la specialità, dopo quello di Torino.

La delegazione del fioretto azzurro a Busan vedrà la presenza del responsabile d’arma Stefano Cerioni e dei maestri Fabio Galli, Eugenio Migliore, Filippo Romagnoli e Giovanni Trillini. Presenti anche per lo staff medico la dottoressa Valeria D’Errico e i fisioterapisti Massimiliano Aver e Sara Primavera.

A Sint-Niklaas, in Belgio, in pedana la Coppa del Mondo di sciabola femminile, che riparte a due settimane di distanza dalla prova di Atene. Venerdì 17 (qualificazioni) e sabato 18 marzo (tabellone principale) saranno i due giorni della prova individuale mentre domenica 19 è in programma la gara a squadre.

Queste le 12 azzurre guidate dal commissario tecnico Nicola Zanotti per la competizione individuale: convocate Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Claudia Rotili, autorizzate Benedetta Baldini, Sofia Ciaraglia, Alessia Di Carlo e Mariella Viale.

Domenica 19 la gara a squadre vedrà l’Italia in pedana il quartetto composto da Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile. A seguire il gruppo azzurro, con il CT Zanotti, ci saranno i maestri dello staff Benedetto Buenza e Cristiano Imparato, a supporto del team anche il fisioterapista Andrea Giannattasio.

